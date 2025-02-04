«Черноморский циклон»: Синоптик рассказал, как изменится погода в феврале

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В Москве и области светит солнце, держится приятная температура. Люди удивлены такой аномально теплой зиме.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что с новым месяцем зимы начинается новая погодная жизнь.
По его словам, с 5 февраля на юге Подмосковья может быть черноморский циклон.
Он подчеркнул, что морозов ниже -10 и -12 градусов пока не предвидится.
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«Погода в феврале, похоже, ничем не будет похожа на то, что мы видели за окном в конце января, когда день за днем были новые рекорды тепла. Мы неспешно возвращаемся в зиму. Зима пока не подарит нам снега, низких температур тоже не будет: 0-2 градуса в первой половине недели», — сказал синоптик.
По его словам, с 5 февраля на юге Подмосковья может быть черноморский циклон.
«Выпадет небольшой снежок в пределах 1−2 мм. И в конец недели температура будет пониже. То есть идеальные условия для февраля месяца. И важно еще, что у нас очень сильно растет давление в течение этой недели — практически на 20 миллиметров ртутного столба. Метеозависимым может быть тяжело», — объяснил Шувалов.
Он подчеркнул, что морозов ниже -10 и -12 градусов пока не предвидится.
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Анастасия Панченко