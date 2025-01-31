Синоптик Шувалов раскрыл, с какой даты в Москве закончится тепло

Фото: iStock/Oleg Elkov
За окном москвичей и жителей области весенняя погода. Люди постепенно снимают теплые пуховики и шубы. Но стоит ли торопится? Вернутся ли настоящие зимние морозы?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на следующей неделе погода будет зимней.
По его словам, все отклонения и аномальности позади, и возвращается нормальный зимний период.
Читайте также:
В выходные Москву накроют дожди и мокрый снег
Климатолог раскрыл, как изменится погода в ближайшие годы
Синоптик рассказал, сколько продлится аномальное потепление в Москве
«Более похожая на зиму погода будет на следующей неделе. Это серия из пяти недель сплошных рекордов закончится сегодня. В конце следующей недели морозы усилятся до -8 и -10 градусов. Будет небольшой снег. А к середине следующей недели земля укроется снегом на 4-5 сантиметров», — сказал синоптик.
По его словам, все отклонения и аномальности позади, и возвращается нормальный зимний период.
Читайте также:
В выходные Москву накроют дожди и мокрый снег
Климатолог раскрыл, как изменится погода в ближайшие годы
Синоптик рассказал, сколько продлится аномальное потепление в Москве
Анастасия Панченко