Синоптик раскрыл, чем вызвана столь теплая зима в России

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Столь теплая зима в России вызвана изменившимся расположением высотной фронтальной зоны. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, именно по этой зоне перемещаются атлантические циклоны, которые приносят потепление.
«Выглядит это как более северное, чем обычно, положение высотной фронтальной зоны, то есть той зоны, по которой перемещаются атлантические циклоны. Поэтому большая часть европейской территории нашей страны оказывается в теплых секторах этих циклонов. Поскольку стабильная ситуация идет из месяца в месяц, то тепло накапливается и выливается в огромное количество просто рекордных потеплений», — приводят «Известия» слова метеоролога.Тем временем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидаются небольшие снегопады. В беседе с RT синоптик добавил, что высота снега будет достигать одного-четырех сантиметров, максимум пяти.
«Небольшое количество снега обусловлено высоким давлением. При высоком давлении при антициклоне не бывает сильного снега. А солнышко будет часто проглядывать, потому что облака тонкие. Мягкая зима и искристый снег», — пояснил он.Читайте также:
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