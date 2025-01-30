Климатолог раскрыл, как изменится погода в ближайшие годы

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Зимы со временем будут становиться все теплее, а снегопады станут периодическим явлением. Об этом заявил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. По его словам, такая тенденция может пагубно отразиться для озимых зерновых.
«Тенденция ведет к тому, что с каждым годом все теплее и теплее зимы. Снег будет периодически, не каждый год, но будет. Зимы теплее и теплее, почва уже не промерзает совершенно, поэтому сложности будут сохраняться и усугубляться», — пояснил климатолог в беседе с RT.В то же время на Камчатке нашли новый способ изучения землетрясений. Как сообщили «Газете.Ru» в КамГУ им. Беринга, ученым удалось разработать математическую модель, которая учитывает память земной коры при прогнозе землетрясений. Специалисты пояснили, что при анализе земной коры можно рассмотреть предыдущие ее деформации и благодаря этому спрогнозировать будущие сценарии.
«Наша математическая модель учитывает эффект наследственности в компонентах, которые отвечают за рассеивание энергии (трение или диссипацию), а это в свою очередь позволяет точнее описывать процессы, предшествующие сейсмическим событиям», — отметили в университете.Читайте также:
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