Университет «Дубна» отправил гуманитарную помощь морпехам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Университет «Дубна» и компания «Экомебель» отправили на фронт очередную партию помощи морским пехотинцам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для обустройства блиндажей, окопов и закрытых огневых позиций были загружены два КамАЗа досок и пиломатериалов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Также от университета направлено более 10 ящиков с окопными свечами. Они станут не только источником тепла в холодные ночи, но и помогут солдатам разогревать пищу. А студенческий клуб «Молодая Россия» продолжает плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и всё, что может помочь на фронте.
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«Это уже не первый рейс, который ушел из Дубны на фронт. Бойцы – наша гордость, элита сегодняшнего и завтрашнего дня. Они защищают нас, а мы должны защитить их в тылу и поддержать», – отметил начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты университета «Дубна» Юрий Моталов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Также от университета направлено более 10 ящиков с окопными свечами. Они станут не только источником тепла в холодные ночи, но и помогут солдатам разогревать пищу. А студенческий клуб «Молодая Россия» продолжает плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и всё, что может помочь на фронте.
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Лора Луганская