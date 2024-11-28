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В Дубне врачи сосудистого центра спасли жизнь женщины в её день рождения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Жительница Дубны и её семья отмечали день рождения женщины 26 ноября, но внезапно ей стало плохо. Дочь именинницы Светлана вызвала скорую помощь, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«У мамы 26 ноября был день рождения. Ей исполнилось 78 лет. Мы дружно поздравили её всей семьёй, но вечером, почти перед окончанием праздника ей внезапно стало плохо. Вызвали скорую. Приехав, медики диагностировали обширный инфаркт и приняли решение о срочной госпитализации в сосудистый центр. Приступ был настолько серьезный, что они прямо сказали: "До Дмитрова точно не довезем"», — рассказала Светлана.
Спустя час после вызова скорой женщине сделали операцию, установили стент на повреждённый тромбом сосуд. В настоящее время пациентка готовится к выписке.



По словам Светланы 26 ноября у её мамы теперь сразу два дня рождения. Она также выражает благодарность бригаде скорой помощи, хирургам и всему персоналу приёмного отделения сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России.

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#дубна
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#больница
Расписание электричек пяти направлений изменится в конце ноября — начале декабря
28 ноября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы. Казанского направления, а также Киевского и Горьковского направлений, включая МЦД-4, будет изменён в конце ноября — начале декабря из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
На Белорусском направлении работы будут проводиться на станции Тестовская 2-13 декабря в будние дни с 1:55 до 5:55, а также на станции Можайск 1,7, 8, 14 декабря с 13:15 до 15:25

На Савёловском направлении в связи с продолжающимися работами по строительству станции Петровско-Разумовская, технологические «окна» назначены на период с 23:00 30 ноября до 7:00 1 декабря и в те же часы 13-14 декабря. Кроме того, ограничения движения будут вводиться в будние дни с 2 по 13 декабря с 9:50 до 13:50 из-за работ на участке между станциями Каналстрой и Вербилки.

На Горьковском направлении работы на станции Железнодорожная будут проводиться с 23:40 29 ноября до 23:40 1 декабря и в те же часы 6-8 декабря. На перегоне между станциями Москва-Пассажирская-Курская и Нижегородская работы назначены на период с 30 ноября по 1 декабря и 7-8 декабря с полуночи до 5:00, а на станции Электросталь – 3, 4, 9, 10, 12, 13 декабря с 1:10 до 4:10.

На Киевском направлении расписание электричек будет меняться с 29 ноября по 1 декабря и 6-8 декабря с 22:30 до 6:10 из-за ремонта на участке между станциями Солнечная и Лесной городок.

А на Казанском направлении ремонтно-путевые работы будут проводиться на перегоне между станциями Москва и Перово с 23:10 29 ноября до 6:40 30 ноября и в те же часы 30 ноября – 1 декабря, 6-7 и 7-8 декабря. Кроме того, на участке между Бронницами и Фаустово запланирована модернизациях контактной сети. Технологические окна для этого назначены на 3-6 и 10-13 декабря с 11:55 до 14:25.

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#железная дорога
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#подмосковье
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В Московской области завершилось строительство новых тротуаров
28 ноября 2024, 12:13

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области дорожные службы успешно завершили программу строительства тротуаров на 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего было оборудовано более 68 километров новых пешеходных дорожек вдоль региональных трасс, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Работы завершили в 34 округах Подмосковья. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты обустроены с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Чехове было построено 10 новых тротуаров общей протяжённостью около 7,5 километров.

В Наро-Фоминском округе было обустроено более 5,4 километров новых тротуаров.

Тротуары протяжённостью более 4,5 км проложили в Солнечногорске. Также новые тротуары обустроили и в других округах: в Клину, Рузе, Подольске, Коломне.

В Министерстве отметили, что за период с 2019 по 2024 год в Московской области было построено более 710 километров новых тротуаров вдоль региональных трасс. При составлении плана строительства учитывались аварийность дорог, предложения администраций округов, ГИБДД Московской области и мнения местных жителей.

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#тротуары
#дороги
#ремонт дорог
#минтранс мо
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В Подмосковье с начала года построили 100 трансформаторных подстанций
28 ноября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сто трансформаторных подстанций построили на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Ввод новых подстанций повысит надежность и качество электроснабжения жителей области, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей», — отметили в министерстве.
Кроме того, в текущем году силами компании «Мособлэнерго» проведена реконструкция 178 трансформаторных подстанций: на объектах установили новое силовое и электрооборудование. Построено и реконструировано также почти 223 км линий электропередачи, в том числе более 83 км воздушных и 138,6 км кабельных линий.

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#электричество
#мособлэнерго
#подмосковье
#лэп
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Каширским школьникам вручили знаки отличия ГТО
28 ноября 2024, 11:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Вручение знаков отличия ГТО состоялось на торжественной линейке в средней школе №4 городского округа Кашира, заслуженные награды получили ученики, выполнившие нормативы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знаки и удостоверения по различным ступеням от 2 до 6 получили 20 учеников школы №4. Знаки вручали директор спортивного клуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Светлана Княжничева и начальник Центра ГТО Николай Гайворонский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед церемонией вручения знаков ГТО грамоты и медали городского округа Кашира вручили трём ученицам: Алевтине Недовесовой и Анне Кондратьевой за первое и третье места на фестивале «Проплыви на норматив!», а также Анне Коростелевой за второе место на фестивале «Девушки за ГТО!». Кроме того, Анна Кондратьева получила награду за занятое на этом фестивале третье место.

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#кашира
#гто
#школа
#школьники
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Сотрудники «Мособлэнерго» провели уроки электробезопасности во Фрязино и Лосино-Петровском
28 ноября 2024, 11:36

Фото: Министерство энергетики Московской области

Сотрудники «Мособлэнерго» организовали традиционные уроки для школьников во Фрязино и Лосино-Петровском, сообщает Министерство энергетики Московской области.
На уроках обсуждались вопросы пользы электроэнергии для людей, правила обращения с электроприборами и опасность поражения электрическим током при неисправном оборудовании (вилки, розетки, выключатели, шнуры и провода).

Детям рассказали о правилах поведения рядом с линиями электропередач и трансформаторными подстанциями, а также о действиях при обнаружении повреждений воздушных линий или открытых дверей в электроустановках.

Кроме того, школьникам показали предупреждающие плакаты, указывающие на наличие электричества на объектах, а также продемонстрированы методы реанимации человека в случае остановки сердца от удара током.

Специалисты «Мособлэнерго» каждый год проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Московской области. Кроме того, для учеников старших классов и колледжей организуются экскурсии в филиалы и производственные отделения компании с целью профориентации и привлечения молодёжи к работе в сфере электроэнергетики.

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#подмосковье
#мособлэнерго
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#минэнерго мо
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Учительница из Красногорска купила квартиру благодаря жилищной программе
28 ноября 2024, 11:34

Фото: istockphoto / marchmeena29

Учитель начальных классов из Красногорска Анна Михайленко воспользовалась программой «Социальная ипотека» и приобрела жильё недалеко от места работы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Михайленко выбрала профессию учителя ещё много лет назад. Она понимает всю важность и ответственность своей работы, ведь именно первые учителя дают детям базовые знания, помогая им познавать окружающий мир.

«Меня окружали прекрасные педагоги, профессионалы, на которых хотелось быть похожей. Прошло 18 лет, как я переступила порог школы в должности учителя начальных классов. У меня особая профессия. Самая большая награда и вдохновение для меня — это горящие понимающие глаза моих учеников» — рассказала учитель.
Узнав о программе «Социальная ипотека», женщина решила воспользоваться возможностью улучшить свои жилищные условия и купила двухкомнатную квартиру в Путилково.

Программа действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. В ней могут участвовать медики, учителя, молодые учёные, молодые специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

С полным перечнем специальностей и условиями участия можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области.

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#подмосковье
#учитель
#жильё
#семья
#социальная программа
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В Кашире-3 проведут приём жителей в формате выездной администрации
28 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выездную администрацию проведут в Кашире-3 в понедельник, 2 декабря, местные жители смогут пообщаться с представителями руководства округа и подведомственных служб, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе выездной администрации жители получат консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, социального обеспечения и предпринимательства. Кроме того, жители могут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Выездная администрация будет проводиться в Каширском молодёжном центре, адрес: город Кашира, улица Ленина, дом №9/1. Начало в 17:00.

В пресс-службе также напомнили, что приём граждан в администрации округа проводится раз в месяц, а в территориальных отделах — три раза в месяц. Уточнить время и место приёма, а также записаться можно по телефону: 8 (49669) 2-87-77.

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#кашира
#выездная администрация
#жители
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Расписание на Ленинградском направлении изменится с 29 ноября по 2 декабря
28 ноября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 29 ноября по 2 декабря из-за работ по модернизации станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда временно отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда на участке Москва – Тверь – Москва, а у ряда электричек сократят число остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#ленинградское направление
#железная дорога
#электрички
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В Подмосковье рассказали о методах плавного перехода ребенка из детского сада в школу
28 ноября 2024, 10:49

Фото: Министерство образования Московской области

В 2022 году стартовал региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада» для дошкольных образовательных учреждений. Цель проекта — обеспечить плавный переход детей от дошкольного образования к школьному. С 2023 года все образовательные учреждения Московской области, работающие по программам дошкольного образования, стали участниками проекта, сообщает Министерство образования Московской области.
В течение года проводились обучающие вебинары с практическими занятиями и очные семинары, в которых участвовали более 2 тысяч воспитателей.

27 ноября 2024 года прошёл заключительный семинар «Лучшие практики реализации проекта „Предшкола“». На нём обсуждали потребности и пожелания при составлении списка предметно-развивающей среды на 2025 год и проводили мастер-классы по использованию развивающего оборудования.

Некоторые успешные практики проекта «Предшкола»: «Создание портрета выпускника», «Индивидуальная траектория преемственности» и «Практическое знакомство с диагностическим материалом выпускника». Они направлены на индивидуальный подход к каждому ребёнку, развитие коммуникативных навыков, самостоятельности и креативности.

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