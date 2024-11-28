В Дубне врачи сосудистого центра спасли жизнь женщины в её день рождения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Жительница Дубны и её семья отмечали день рождения женщины 26 ноября, но внезапно ей стало плохо. Дочь именинницы Светлана вызвала скорую помощь, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«У мамы 26 ноября был день рождения. Ей исполнилось 78 лет. Мы дружно поздравили её всей семьёй, но вечером, почти перед окончанием праздника ей внезапно стало плохо. Вызвали скорую. Приехав, медики диагностировали обширный инфаркт и приняли решение о срочной госпитализации в сосудистый центр. Приступ был настолько серьезный, что они прямо сказали: "До Дмитрова точно не довезем"», — рассказала Светлана.
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Дайана Хусинова