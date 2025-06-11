«Черта пора запереть»: Депутат Милонов осудил Сухова после скандала

11 июня 2025, 13:19

Депутат Госдумы Милонов: многоженец Сухов должен быть в тюрьме или психбольнице

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Многоженец Иван Сухов должен быть в психбольнице или тюрьме после того, как его дочь Анна заявила о растлении. Такое мнение порталу NEWS.ru выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.







«Этого черта [Сухова] давно пора запереть (…) Я считаю, что для него два места может быть: психиатрическая клиника или тюрьма, если докажут вменяемость», — сказал парламентарий.