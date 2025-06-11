«Черта пора запереть»: Депутат Милонов осудил Сухова после скандала
Депутат Госдумы Милонов: многоженец Сухов должен быть в тюрьме или психбольнице
Многоженец Иван Сухов должен быть в психбольнице или тюрьме после того, как его дочь Анна заявила о растлении. Такое мнение порталу NEWS.ru выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Этого черта [Сухова] давно пора запереть (…) Я считаю, что для него два места может быть: психиатрическая клиника или тюрьма, если докажут вменяемость», — сказал парламентарий.
По мнению Милонова, Сухов опасен для общества, депутат называет его «беспринципным подлецом». Политик подчеркнул, что в СК решили проверить многоженца, которому, как отмечают юристы, может грозить пожизненный срок. Милонов указал на халатность полиции и органов опеки.
Анне, которая заявила о растлении, еще нет 16 лет, а это означает, что речь идет о части 3 ст. 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера.