На ремонт дорог в Кузбассе потратят 8,6 миллиардов рублей

11 июня 2025, 12:37

Фото: iStock/zoff-photo

На ремонт дорог в Кемеровской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет потрачено 8,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Сiбдепо».





По данным издания, местные жители подсчитали, что ремонт одного км дороги стоит 57 миллионов рублей. При этом в Министерстве ЖК и ДК Кузбасса рассказали, что помимо непосредственного ремонта дороги в эту сумму входят и другие сопутствующие работы.





«На эти средства запланировано отремонтировать 140 км автомобильных дорог. Привести к нормативному состоянию 1100 п.м. искусственных сооружений. Кроме того, в рамках выделенных средств проводятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

«Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье уже отремонтировали 85 участков региональных дорог — на 12 участках длиной 23 км ремонт проводили ночью. В общей сложности по этим дорогам ежедневно ездит порядка 150 тыс. транспортных средств», — говорится в сообщении.