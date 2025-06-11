Госдума предлагает бороться с корью, ограничив въезд непривитым мигрантам
Рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России связан с увеличением числа непривитых, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
В беседе с «Газета.Ru» он отметил, что россиян нужно убеждать вакцинироваться, а непривитым иностранцам — запрещать въезд в РФ.
Ранее академик РАН Николай Брико пообщавшись с RTVI связал вспышку заболеваний с непривитыми мигрантами, цыганами и религиозными группами.
Брико отметил трудности в работе с цыганами из-за их изолированного образа жизни, а с религиозными группами — из-за религиозных убеждений, и подчеркнул необходимость проведения разъяснительной работы.
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