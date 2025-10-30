«Чертовщины быть не должно»: Милонов призвал наказывать за празднование Хэллоуина

30 октября 2025, 16:20

Милонов призвал штрафовать за принуждение к празднованию Хэллоуина

Фото: iStock/nikkusha

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым ввести административную ответственность за принуждение к празднованию Хэллоуина.





По его словам, неприемлемо, когда администрация заведения навязывает празднование Хэллоуина. Депутат уверен, что официальные лица обязаны нести ответственность за принуждение людей, особенно детей, отмечать этот «языческий праздник».





«Он нам не просто чужд, он вреден. Санкция для таких устроителей в первую очередь должна быть финансовой, а во вторую, организационной — вплоть до отзыва лицензий на деятельность. Про образовательные государственные учреждения я вообще молчу. Там чертовщины быть не должно!» — заявил Милонов в беседе с RT.

«По закону запрещено использовать костюмы и атрибутику, связанную с символикой сатанизма*, — например, изображения пентаграмм», — говорится в материале.