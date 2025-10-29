Волонтёр Бектимисова: Желающие навредить животным найдут способ и без Хэллоуина
Люди, которые хотят навредить животным, делают это без привязки к какой-либо дате. Об этом рассказала зоозащитница и волонтёр с многолетним стажем Станислава Бектимисова.
Напомним, в Новосибирске появились слухи, что некоторые люди используют чёрных котов для проведения неких ритуалов во время Хэллоуина.
«Я слышала эту информацию, да. Но я больше склоняюсь к тому, что такого в принципе нет. Потому что если человек хочет нанести вред животному, то пострадает питомец любого окраса, а не только чёрного. Поэтому животных можно и нужно отдавать, если люди хотят помочь», — считает рассказала Бектимисова в разговоре с Om1 Новосибирск.
Она отметила, что проблема появляется не из-за какой-то конкретной даты, а из-за того, что вокруг много неадекватных людей. И если они захотят взять животное, чтобы нанести ему вред, то найдут способ, как это сделать.
Чтобы обезопасить животных, волонтёры стараются отдавать животных знакомым людям. С новым человеком всегда знакомятся, узнают о нём сведения и только убедившись, что «руки надёжные», передают питомцев, заключила Бектимисова.