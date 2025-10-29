Волонтёр Бектимисова: Желающие навредить животным найдут способ и без Хэллоуина

29 октября 2025, 12:54

Фото: iStock/viki-melkiu

Люди, которые хотят навредить животным, делают это без привязки к какой-либо дате. Об этом рассказала зоозащитница и волонтёр с многолетним стажем Станислава Бектимисова.





Напомним, в Новосибирске появились слухи, что некоторые люди используют чёрных котов для проведения неких ритуалов во время Хэллоуина.





«Я слышала эту информацию, да. Но я больше склоняюсь к тому, что такого в принципе нет. Потому что если человек хочет нанести вред животному, то пострадает питомец любого окраса, а не только чёрного. Поэтому животных можно и нужно отдавать, если люди хотят помочь», — считает рассказала Бектимисова в разговоре с Om1 Новосибирск.