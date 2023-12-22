«Чертовски близко к идеалу»: Американца поразила жизнь в российских городах

Фото: iStock/Noppasin Wongchum
Санкционное давление западных стран никак не повлияло на жизнь россиян, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Я был во многих частях страны — в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске. У них там все прекрасно. Вообще, в целом, дела у России идут очень хорошо. Не скажу, что там все идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной», — прокомментировал ситуацию Риттер.
Бывший разведчик также отметил, что Россия больше никогда не впадёт в зависимость от Запада, как это было в последнем десятилетии прошлого века. При этом, по мнению Риттера, Москва открыто настроена к дружественным отношениям как с Европой, так и с США.
Читайте также:
Риттер: В словах Путина был намёк на освобождение Одессы
Американский разведчик Риттер призвал Запад внимательно слушать Путина
Риттер: В США готовятся развязать войну против Йемена
Евгения Парфентьева