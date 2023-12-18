Американский разведчик раскрыл, какую войну готовит правительство США

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Соединённые Штаты Америки готовятся объявить войну против Йемена, об этом бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена. Сверхдержава, которая тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год, готовится воевать с обнищавшей страной, 70 процентов населения которой остро нуждается в гуманитарной помощи», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению разведчика, подобное решение характеризует Соединенные Штаты с крайне негативной стороны. К тому же, ничего хорошего подобный шаг Америке не принесёт, заключил Риттер.
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Евгения Парфентьева