«Слов на ветер не бросает»: В США осознали, что Путин намерен освободить Одессу

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В словах российского лидера Владимира Путина можно было увидеть намёк на скорое освобождение Одессы, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Владимир Путин сказал очень интересную вещь во время своей речи. Он назвал Одессу русской. Этот человек слова на ветер не бросает. Он не американский политик, который говорит что-то, чтобы впечатлить публику. Его заявления имеют глубокий смысл», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению эксперта, в скором времени Одесса может перейти под контроль российской армии. В этом случае Россия лишится военной угрозы в Чёрном море, которую сейчас представляют Соединённые Штаты и Великобритания.
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