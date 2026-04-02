Комары стали заражать россиян опасными червями, живущими в глазах и легких
В центральных регионах России из-за потепления начали происходить вспышки дирофиляриоза — заражений опасными червями, которых переносят комары. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Раньше случаи заболевания были редки и встречались в основном на юге страны. Теперь география расширилась до Московской, Нижегородской, Ярославской и других областей.
Источниками паразитов являются животные: собаки, кошки, лисы и волки. Кусая их, комары заражаются личинками червей, после чего переносят их на людей. Паразиты чаще всего селятся в глазах, реже — в легких. Заболевшие могут замечать узелки и движения под кожей. Если их своевременно не удалить, возможны абсцессы.
У пациентов находили крупных особей. Например, в Дагестане из глаза девушки извлекли паразита, который полгода перемещался по ее организму. В Чебоксарах под верхним веком 52-летнего мужчины поселился 20-сантиметровый червь.
Ежегодно в стране регистрируется 100–200 случаев дирофиляриоза, однако в этом году число заражений может вырасти, пишет канал.
Читайте также: