Chery отзовет в России почти 2,6 тысячи кроссоверов одной модели

02 декабря 2025, 21:12

Росстандарт: Chery отзовет в РФ около 2,6 тысячи кроссоверов модели Omoda C7

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Chery отзовет в России почти 2,6 тысячи кроссоверов Omoda C7. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.