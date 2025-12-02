Chery отзовет в России почти 2,6 тысячи кроссоверов одной модели
Chery отзовет в России почти 2,6 тысячи кроссоверов Omoda C7. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Китайская компания проведет отзыв автомобилей, которые продали в стране с апреля по август 2025 года, а также тех, что находятся на складах у дилеров. Причиной стали проблемы с накладками рулевого колеса. В случае аварии они могут отсоединиться от корпуса подушки безопасности, что увеличивает риск раскрытия подушки и может привести к травмам водителя и пассажиров.
Производитель уведомит владельцев о необходимости доставить свои автомобили в дилерские центры для проведения ремонтных работ. При отзыве произведут замену пластиковой накладки рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности.
Владельцы Omoda также могут самостоятельно проверить VIN-код своего автомобиля с помощью списка на сайте Росстандарта, чтобы выяснить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.
