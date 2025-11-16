В ноябре ценник на машины изменился сразу у 12 автокомпаний в России
В первой половине ноября цены в России скорректировали 12 автомобильных брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Так, у Changan выросли цены на семь моделей — от 20 до 73 тыс. рублей. KGM увеличил стоимость кроссоверов Korando и Tivoli на 100 тыс. рублей. По две модели подорожали у брендов Tank, SWM и GAC. Также цена повысилась у кроссовера Soueast S09, седана Hongqi H5, бензинового внедорожника Haval H9 и кроссовера Omoda C5.
У компании Avior подорожала модель V90, тогда как базовая версия G10 подешевела. Пикап Ambertruck Work в ноябре стал дешевле на 50 тыс. рублей.
Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ продал свыше тысячи машин Lada Aura в этом году.
