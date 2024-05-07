«Черёмуховые холода» в Подмосковье могут отразиться на растениях и животных

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя и свой дом от лесных пожаров, надо оценить все риски и по возможности сделать зону безопасности вокруг строения, чтобы деревья находились дальше от дома.