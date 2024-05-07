«Черёмуховые холода» в Подмосковье могут отразиться на растениях и животных

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Московском регионе в предстоящие выходные и праздничные дни ожидается холодная погода. Столбики термометров по ночам местами могут опуститься до минусовых значений. Такая неестественная для мая погода может отразиться на активности животных и растений, предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Обычно хотя бы раз поздней весной случаются заморозки. Предки определяли их по природным явлениям. Например, цветение черёмухи связывали с наступлением холодов. Вот и сейчас кусты украсились белами соцветиями, и в регион пришло похолодание. Для самого растения такие условия благоприятны, а вот на других живых существах могут отразиться не лучшим образом», – сказал министр.Как объяснил Фирсов, членистоногие, амфибии и рептилии, зависящие от температуры окружающей среды, могут вновь временно впасть в анабиоз. Это отразится на других животных, для которых они служат пищей.
«Для теплокровных животных букашки, лягушки и ящерицы являются едой. Многим насекомоядным птицам, ожидающим или выкармливающим потомство, придется нелегко. К тому же заморозки могут повлиять на численность земноводных, уже отложивших икру в водоёмы. Несмотря на риски для популяций некоторых видов, в понижении температуры есть и плюсы. Так, активность клещей с похолоданием в регионе спадёт», – добавил Тихон Фирсов.По его словам, зоологи надеются, что морозы будут кратковременным и не слишком отразятся на популяциях животных и растений региона.
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Лора Луганская