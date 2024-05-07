Отопление из-за похолодания вернули в большинстве подмосковных муниципалитетов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 55 городских округах Подмосковья возобновили подачу отопления в многоквартирные дома и на социальные объекты, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Продлить отопительный период муниципалитетам рекомендовало правительство Московской области из-за ухудшения погоды и падения ночных температур воздуха до минусовых отметок ночью.
«По поручению губернатора мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая. В ближайшие дни в северных районах региона ожидают выпадение снега и низкую температуру – до -3°С», – сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.Со 2 мая отопление подаётся в городских округах Бронницы и Орехово-Зуевский. 3 мая возобновили отопительный сезон в Воскресенске, Дзержинском, Зарайске, Истре, Луховицах, Лыткарине, Люберцах, Одинцове, Павловском Посаде, Раменском, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке и Краснознаменске. С 4 мая отопление вернули в Талдомский городской округ, а с 5 мая – в городские округа Восход, Домодедово, Коломна, Ленинский, Лобня, Рузский и Фрязино.
Позже отопительный сезон возобновили в городских округах Домодедово, Кашира, Клин, Королёв, Лосино-Петровский, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково и других.
Таким образом, в большинстве подмосковных муниципалитетов возобновили теплоснабжение. В остальных запуск произведут при наличии технической возможности.
Согласно нормативам, тепло отключают в домах при повышении среднесуточной температуры до +8°С и выше в течение пяти суток. Между тем, по прогнозам синоптиков, в течение недели в Подмосковье вероятны ночные заморозки до -3°С, а дневная температура не превысит +11°С.
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Лора Луганская