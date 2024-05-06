В Московской области возможен снег

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Московской области о том, что в регионе возможен снег.
Он уточнил, что с Запада движется циклон, который частично пройдёт через Брянскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области, из-за чего будут возможны осадки.
До этого в регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что Москву в ближайшее время ожидает похолодание.
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«Местами до половины месячной нормы выпадет осадков. Южная половина будет с дождями. От 6 к 8 мая температура понизится. Что касается северной половины, то, возможно, даже Московскую область зона осадков рассечёт пополам. На юге будут дожди, на севере может выпасть снег. Некоторые модели прогнозируют снежный покров высотой до 3-5 см», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
До этого в регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
«Очень низкая температура, местами заморозки до -2. Период предупреждения с 21:00 6 мая до 06:00 7 мая», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что Москву в ближайшее время ожидает похолодание.
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Мелисса Тимофеева