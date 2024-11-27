Четыре представителя Подмосковья стали финалистами проекта «Дизайн-марафон»

Фото: пресс-служба проекта «Дизайн-марафон»
Итоги отборочного этапа подвели на проекте «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в финал вышли 65 участников из разных регионов страны, в том числе четыре представителя Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«Отбор проводился в течение четырёх месяцев, по его итогам приглашение на участие в финале получили приглашены 65 специалистов в области дизайна из 28 российских регионов. В ходе трёхдневных финальных испытаний они будут выполнять задания по тематике преобразования общественной среды и разрабатывать дизайн-решения для государства», — говорится в сообщении.Для финалистов подготовлена уникальная лекционная программа, а работать они будут под руководством экспертов проекта. Финал завершится защитой проектов, которые разработают участники.
Отмечается, что от Московской области в финал «Дизайн-марафона» вышли Юлия Попова с проектом системы городской туристической навигации, Екатерина Воронцова с проектом фирменного стиля Минфина РФ, Анастасия Попова с проектом системы навигации в медучреждении и Екатерина Зубарева с проектом главной страницы для сайта государственного колледжа.
Финал будет проходить с 3 по 5 декабря на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.
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