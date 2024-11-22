Пять подмосковных блогеров пригласили на Медиафорум проекта «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»
Пять блогеров из Московской области вошли в число лучших по итогам образовательной программы «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и получили приглашение представить свой регион на Медиафоруме, сообщает пресс-служба проекта.
«Образовательная программа «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» стартовала в апреле этого года, заявки на участие в ней подали более 30 тысяч человек из разных регионов России, в том числе 1368 жителей Подмосковья. По итогам прохождения программы были выбраны её лучшие участники: 84 автора контента из 40 российских регионов, среди них пять подмосковных блогеров: Дмитрий Корэ, Вероника Чурсина, Михаил Тиличеев, Иван Гузей и Дмитрий Дмитриевский», — говорится в сообщении.Медиафорум будет проходить в Москве с 6 по 8 декабря. Участников ждёт насыщенная деловая и образовательная программа.
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