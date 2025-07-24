В России создают беспилотник «невидимку» для эвакуации раненных по воздуху

24 июля 2025, 04:40

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В России работают над созданием беспилотника «невидимки» типа «Илья Муромец», который будет эвакуировать тяжелораненых. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.





В сообщении говорится, что стабилизированных больных будут размещать в контейнерах из композитных материалов. Они будут оборудованы системами жизнеобеспечения. Грузоподъемность беспилотника составит 100 килограммов.





«Аналогичные контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне СВО для транспортировки раненых в безопасное место», — отметил Братеньков.