В России создают беспилотник «невидимку» для эвакуации раненных по воздуху
В России работают над созданием беспилотника «невидимки» типа «Илья Муромец», который будет эвакуировать тяжелораненых. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
В сообщении говорится, что стабилизированных больных будут размещать в контейнерах из композитных материалов. Они будут оборудованы системами жизнеобеспечения. Грузоподъемность беспилотника составит 100 килограммов.
«Аналогичные контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне СВО для транспортировки раненых в безопасное место», — отметил Братеньков.
На аппарате будут размещены стелс-технологии и специальное полимерное покрытие. Таким образом, беспилотник невидимым для радаров. Это сделано для того, чтобы снизить вероятность поражения БПЛА средствами противника. К тому же для повышения безопасности дрон оснастят инерциальными навигационными системами, чтобы он мог работать в условиях радиоэлектронной борьбы.