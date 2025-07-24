Достижения.рф

На Крымском мосту в пробке скопилось свыше 1,2 тысячи машин

Фото: iStock/Sergey Denisenko

С обеих сторон Крымского моста в пробке скопилось свыше 1,2 тысячи машин. Об этом сообщает оперативный telegram-канал о ситуации на дороге.



Движение по мосту было перекрыто почти на три часа. Его открыли в 1:48 по московскому времени. Со стороны Тамани в пробке находится 665 автомобилей. Со стороны Керчи стоят 569 транспортных средств.

Ранее сообщалось об образовании на Крымском мосту рекордной пробки. Ее протяженность составила 22 километра. В очереди находилось в районе 1700 автомобилей. Результат побил рекорд 2024 года, когда пробка достигла длины в 17 километров.

Иван Мусатов

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