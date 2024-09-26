Четверг — рыбный день: почему он появился в СССР и зачем его ввели

Четверг издавна считается рыбным днём во многих культурах и традициях. Это связано с тем, что рыба является ценным источником белка, полезных жиров и микроэлементов, необходимых для здоровья человека. Кроме того, рыба содержит жирные кислоты, которые положительно влияют на работу мозга, сердечно-сосудистой и иммунной систем. О том, когда появился рыбный день и почему он именно в четверг расскажет редакция «Радио 1».