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Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы

24 сентября церковь почитает память святой Феодоры Александрийской
23 сентября 2024, 00:00
Фото: istock / arcady_31

Фото: istock / arcady_31

Церковь 24 сентября вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, а по народному календарю с этого времени начинаются Федорины вечерки.
В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать 24 сентября, какие есть народные приметы на Федорин день.

История праздника

Феодора жила в III–IV веках в Александрии, которая в то время была центром христианства. Она была замужем за язычником, который издевался над ней и заставлял отречься от веры. Но Феодора не сдалась и продолжала молиться Богу.



Однажды муж решил проверить её веру и приказал принести в жертву идолам. Но вместо этого Феодора сама принесла в жертву мясо своего сына, чтобы показать мужу, что она не боится смерти и готова отдать самое дорогое ради веры.

Муж был потрясён её поступком и сам уверовал в Бога. Он отпустил Феодору и сына, после чего они смогли свободно исповедовать христианство.

Праздник Феодоры Александрийской напоминает нам о том, что вера и сила духа могут помочь преодолеть любые трудности. Он также призывает к уважению к свободе вероисповедания и к терпимости к другим убеждениям.

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Традиции праздника

В народе день Феодоры Александрийской называли Федорины вечерки. Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками — это слово дожило и до наших дней.

В Федорин день существует несколько традиций, связанных с уборкой и очищением дома. Считалось, что в этот день нужно убрать из дома всё ненужное, чтобы привлечь удачу и благополучие. Также можно было провести обряды очищения и защиты от злых духов:
  • Окуривание дома травами. Для этого можно использовать различные травы, такие как полынь, зверобой, лаванда или можжевельник. Травы нужно поджечь и обойти с ними весь дом, окуривая каждый угол. Этот обряд поможет очистить дом от негативной энергии и привлечь удачу.
  • Чтение молитв. Можно прочитать молитвы, которые помогут защитить дом от злых духов и привлечь благополучие. Например, можно прочитать молитву «Отче наш» или молитву святому Николаю Чудотворцу.
  • Использование оберегов. Можно повесить в доме обереги, которые будут защищать дом от злых духов и привлекать удачу. Так, можно повесить подкову над дверью или положить в углу дома камень с отверстием.
Фото: istock / Helin Loik-Tomson

24 сентября верующие посещают храмы, где совершают молитвы и богослужения.

В некоторых регионах России в этот день проводились ярмарки и гуляния, где можно было приобрести различные товары и попробовать блюда из тыквы.

Праздник Феодоры Александрийской также ассоциируется с началом осени. В этот день люди могут выйти на природу, чтобы насладиться осенними красками и провести время с близкими.

Что можно делать 24 сентября

Необходимо убирать дом и выбрасывать ненужные вещи. Это поможет привлечь удачу и избавиться от негативной энергии.

Стоит проводить обряды очищения и защиты, как было указано выше.

Наступает пора квасить капусту, готовить из капусты блюда — щи и голубцы.

Стоит приготовить блюда из тыквы. Овощ считается символом достатка и благополучия, поэтому её использование в пищу в этот день может привлечь удачу.

24 сентября принято загадывать желания. Считается, что желания, загаданные в Федорин день, могут исполниться.

Что нельзя делать 24 сентября

Не стоит ссориться и конфликтовать. Это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.

Запрещено оставлять дом неубранным. Это может привлечь неудачу и болезни.

Не нужно заниматься тяжёлой работой. Лучше отдохнуть и посвятить время семье.

Девушкам нежелательно ярко красить губы, чтобы в будущем не пришлось врать. Кроме того, под запретом мыть голову — смоешь всю удачу.

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Приметы на 24 сентября

Если 24 сентября идёт дождь, то осень будет дождливой. Это связано с тем, что дождь в этот день считается символом очищения и обновления.

Если листья с деревьев опадают медленно, то зима будет мягкой. Медленный листопад символизирует спокойную и мягкую зиму.

Если на Федорин день стоит туман, то день будет солнечным.

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Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова
Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила о потере связи с Николаем
22 сентября 2024, 23:25

Фото: istock/Pinkypills

Представляющаяся как мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что потеряла связь с братом Дурова Николаем. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram*.
«Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», – сообщила она.

Болгар пожаловалась, что не может продлить документы, необходимые для пребывания детей в Европе, и что не получает финансовой поддержки от Павла Дурова. Она подчеркнула, что деньги перестали поступать от него после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ.

Ирина Болгар ранее раскрыла свои ежемесячные расходы, заявили, что «расходы только на путешествия составляли около одного миллиона евро в месяц». Расходы, по ее словам, оплачивал Павел Дуров.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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#путешествия
#оаэ
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Российские туристы 12 часов не могут улететь из ОАЭ
Mash: рейс Аду-Даби – Москва задержали на 12 часов из-за перегрева двигателя
22 сентября 2024, 20:24

Фото: iStock/Chalabala

Пассажиры российской авиакомпании «Победа» 12 часов не могут вылететь из аэропорта Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается. что самолёт должен был вылететь во Внуково ещё в 08:30. Однако из-за неисправности двигателя, а именно, из-за его перегрева, рейс отложили.

Российские туристы рассказали, что представители авиакомпании обещали оперативно устранить неисправность или отправить пассажиров в Москву на другом самолёте. Однако этого так и не произошло. В районе 17:00 мск россиян начали пофамильно вызывать для размещения в гостинице.

При этом уточнялось, что после выселения из неё в 20:00 отдыхающим придется самостоятельно решать проблемы с размещением, если самолёт до этого времени не будет готов.

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#оаэ
#пассажиры
#туристы
#россияне
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«Хорошее время для примирения»: 22 сентября наступило осеннее равноденствие
22 сентября 2024, 20:08

Фото: iStock/puflic_senior

Осеннее равноденствие наступает 22 сентября. День становится равен ночи, а затем постепенно убавляется, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Когда Солнце переходит в нулевой градус Весов и оказывается в точке осеннего равноденствия, особое внимание обратить надо на баланс во всём, на поиск идеального решения. Важные вопросы следует глубоко и долго обдумывать, прежде чем что-то предпринять.

Это хорошее время для примирения. Для того, чтобы не упускать возможности важно учитывать как свои интересы, так и интересы партнёра. Надо проявлять любезность, доброту и общительность. В более близких отношениях можно позволить себе сентиментальность, теплые эмоции.

Благоприятно пересмотреть свои достижения, цели и стремления, а смотреть в будущее лучше смело и оптимистично.

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#осень
#солнце
#будущее
#эмоции
#природа
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Игроки массово жалуются на раздачу токенов в Hamster Kombat
22 сентября 2024, 20:02

Фото: iStock/:Vitalii Marchenko

Разработчики игры Hamster Kombat конвертировали накопленные игроками ресурсы в криптовалюту HMSTR, что вызвало негодование у геймеров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее, до фиксации прогресса в игре, разработчики сообщали, что основным источником прибыли в ходе раздачи станет показатель пассивного дохода в игре. Однако вскоре выяснилось, что за один миллион прибыли в час геймеры получили 2,2 доллара (около 203 рублей). Многие игроки поделились, что оставляли смартфоны включенными на ночь ради игры, что значительно ухудшило производительность их аккумуляторов. Таким образом, игра принесла больше вреда, нежели пользы.

Кроме того, игроки были недовольны тем, что одним из ключевых факторов дохода стал не пассивный дохов, а ключи.

Ещё одной причиной негодования геймеров стало то, что разработчики не предоставили криптовалюту тем, кто использовал автоматизированные средства добычи монет.

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Украинский блогер Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через Карпаты
22 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки о мобилизации сбежал в Румынию через Карпаты. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
После прибытия в Румынию он опубликовал в соцсетях видео, на котором показал, как через горы бежал в соседнюю страну. Позднее он поделился, что ему очень нравится в Румынии.

Также в своём блоге он показал повестку, по которой 14 сентября ему нужно было явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Днём ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина потеряла более половины населения из-за покинувших после начала СВО страну, сбежавших от мобилизации и погибших на фронте.

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#горы
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В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе
22 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/shironosov

В Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на автора инициативы председателя комитета Думы по молодёжной политике Артёма Метелева.
В пояснительной записке сказано, что для борьбы с травлей планируется привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также школьников, которые буллят других ребят, хотят привлекать к волонтёрской деятельности.

Метелев подчеркнул, что законопроект был направлен в федеральные органы власти для согласования. В Госдуму его, как ожидается, внесут до конца этого года.

Помимо прочего в законопроекте закрепят понятие «травля». Под ним будут пониматься систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности другого человека. При этом такие действия не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

В случае обнаружения признаков травли образовательная организация должна будет направить сведения о происходящем в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если факт буллинга будет доказан, с ребёнком-агрессором будет проведена профилактическая работа.

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#госдума
#законопроект
#буллинг
#школа
#дети
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ЮАР задействует вооружённые силы из-за неожиданно выпавшего снега
SABC News: в ЮАР парализовано движение на дорогах из-за внезапно выпавшего снега
22 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Внезапно выпавший снег парализовал движение на нескольких дорогах в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает телеканал SABC News.
Отмечается, что вооружённые силы страны будут привлечены в провинцию Квазулу-Натал для ликвидации последствий непогоды.

Также телеканал со ссылкой на метеорологические службы предупредил о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.

Дорожные службы страны сообщают, что выпавший снег частично или полностью парализовал движение на нескольких трассах в разных районах ЮАР. При этом работы по уборке снега начнутся тогда, когда это будет безопасно.

При этом Национальное дорожное агентство ЮАР сообщает, что в настоящее время несколько гуманитарных организаций уже приступили к оказанию экстренной помощи людям, застрявшим на засыпанных трассах.

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#военные
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#африка
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Эксперт Балынин назвал категории людей, которым с 1 октября увеличат пенсии
Эксперт Балынин: Бывшим силовикам с 1 октября проиндексируют пенсии
22 сентября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 октября в России для некоторых категорий граждан проиндексируют пенсии. В частности, будут больше получать бывшие сотрудники силовых структур.
Об этом в разговоре с «Российской газетой» сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что пенсии увеличатся у бывших военных, сотрудников органов МВД России, Росгвардии, МЧС РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Эксперт рассказал, что изначально для этих категорий пенсионеров планировалось проиндексировать выплаты на 4,5%. Однако затем было принято решение повысить пенсии на 5,1%.

Кроме того, напомнил специалист, с 1 октября увеличится пенсия у тех, кто в сентябре отметил своё 80-летие, так как с октября они начнут получать удвоенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости. Никаких заявлений для этого писать не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически, добавил эксперт.

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#рф
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Mash: Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за самовольное оставление части
22 сентября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/zim286

Бывший адвокат Эльман Пашаев, служивший до задержания в зоне специальной военной операции, может быть уволен из рядов Вооружённых сил РФ. Причина в том, что он самовольно оставил свою часть.
Сослуживцы экс-адвоката, некогда защищавшего актёра Михаила Ефремова, говорят, что уже давно его не видели, передаёт телеграм-канал Mash. По словам военных, в настоящее время покинуть зону спецоперации, отправившись в отпуск или увольнение, никому не дозволяется из-за активизации боевых действий. Речь может идти только о служебной командировке, подчеркнули собеседники издания и добавили, что ничего не слышали о такой командировке для бывшего юриста.

Отмечается, что за несоблюдение условий военной службы Пашаеву может грозить увольнение из рядов Вооружённых сил РФ либо серьёзное дисциплинарное взыскание, так как в Москву экс-адвокат уехал ещё до того, как его задержали.

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