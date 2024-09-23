Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы

Фото: istock / arcady_31
Церковь 24 сентября вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, а по народному календарю с этого времени начинаются Федорины вечерки.
В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать 24 сентября, какие есть народные приметы на Федорин день.
Однажды муж решил проверить её веру и приказал принести в жертву идолам. Но вместо этого Феодора сама принесла в жертву мясо своего сына, чтобы показать мужу, что она не боится смерти и готова отдать самое дорогое ради веры.
Муж был потрясён её поступком и сам уверовал в Бога. Он отпустил Феодору и сына, после чего они смогли свободно исповедовать христианство.
Праздник Феодоры Александрийской напоминает нам о том, что вера и сила духа могут помочь преодолеть любые трудности. Он также призывает к уважению к свободе вероисповедания и к терпимости к другим убеждениям.
В Федорин день существует несколько традиций, связанных с уборкой и очищением дома. Считалось, что в этот день нужно убрать из дома всё ненужное, чтобы привлечь удачу и благополучие. Также можно было провести обряды очищения и защиты от злых духов:
24 сентября верующие посещают храмы, где совершают молитвы и богослужения.
В некоторых регионах России в этот день проводились ярмарки и гуляния, где можно было приобрести различные товары и попробовать блюда из тыквы.
Праздник Феодоры Александрийской также ассоциируется с началом осени. В этот день люди могут выйти на природу, чтобы насладиться осенними красками и провести время с близкими.
Стоит проводить обряды очищения и защиты, как было указано выше.
Наступает пора квасить капусту, готовить из капусты блюда — щи и голубцы.
Стоит приготовить блюда из тыквы. Овощ считается символом достатка и благополучия, поэтому её использование в пищу в этот день может привлечь удачу.
24 сентября принято загадывать желания. Считается, что желания, загаданные в Федорин день, могут исполниться.
Запрещено оставлять дом неубранным. Это может привлечь неудачу и болезни.
Не нужно заниматься тяжёлой работой. Лучше отдохнуть и посвятить время семье.
Девушкам нежелательно ярко красить губы, чтобы в будущем не пришлось врать. Кроме того, под запретом мыть голову — смоешь всю удачу.
Если листья с деревьев опадают медленно, то зима будет мягкой. Медленный листопад символизирует спокойную и мягкую зиму.
Если на Федорин день стоит туман, то день будет солнечным.
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История праздникаФеодора жила в III–IV веках в Александрии, которая в то время была центром христианства. Она была замужем за язычником, который издевался над ней и заставлял отречься от веры. Но Феодора не сдалась и продолжала молиться Богу.
Однажды муж решил проверить её веру и приказал принести в жертву идолам. Но вместо этого Феодора сама принесла в жертву мясо своего сына, чтобы показать мужу, что она не боится смерти и готова отдать самое дорогое ради веры.
Муж был потрясён её поступком и сам уверовал в Бога. Он отпустил Феодору и сына, после чего они смогли свободно исповедовать христианство.
Праздник Феодоры Александрийской напоминает нам о том, что вера и сила духа могут помочь преодолеть любые трудности. Он также призывает к уважению к свободе вероисповедания и к терпимости к другим убеждениям.
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Традиции праздникаВ народе день Феодоры Александрийской называли Федорины вечерки. Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками — это слово дожило и до наших дней.
В Федорин день существует несколько традиций, связанных с уборкой и очищением дома. Считалось, что в этот день нужно убрать из дома всё ненужное, чтобы привлечь удачу и благополучие. Также можно было провести обряды очищения и защиты от злых духов:
- Окуривание дома травами. Для этого можно использовать различные травы, такие как полынь, зверобой, лаванда или можжевельник. Травы нужно поджечь и обойти с ними весь дом, окуривая каждый угол. Этот обряд поможет очистить дом от негативной энергии и привлечь удачу.
- Чтение молитв. Можно прочитать молитвы, которые помогут защитить дом от злых духов и привлечь благополучие. Например, можно прочитать молитву «Отче наш» или молитву святому Николаю Чудотворцу.
- Использование оберегов. Можно повесить в доме обереги, которые будут защищать дом от злых духов и привлекать удачу. Так, можно повесить подкову над дверью или положить в углу дома камень с отверстием.
24 сентября верующие посещают храмы, где совершают молитвы и богослужения.
В некоторых регионах России в этот день проводились ярмарки и гуляния, где можно было приобрести различные товары и попробовать блюда из тыквы.
Праздник Феодоры Александрийской также ассоциируется с началом осени. В этот день люди могут выйти на природу, чтобы насладиться осенними красками и провести время с близкими.
Что можно делать 24 сентябряНеобходимо убирать дом и выбрасывать ненужные вещи. Это поможет привлечь удачу и избавиться от негативной энергии.
Стоит проводить обряды очищения и защиты, как было указано выше.
Наступает пора квасить капусту, готовить из капусты блюда — щи и голубцы.
Стоит приготовить блюда из тыквы. Овощ считается символом достатка и благополучия, поэтому её использование в пищу в этот день может привлечь удачу.
24 сентября принято загадывать желания. Считается, что желания, загаданные в Федорин день, могут исполниться.
Что нельзя делать 24 сентябряНе стоит ссориться и конфликтовать. Это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.
Запрещено оставлять дом неубранным. Это может привлечь неудачу и болезни.
Не нужно заниматься тяжёлой работой. Лучше отдохнуть и посвятить время семье.
Девушкам нежелательно ярко красить губы, чтобы в будущем не пришлось врать. Кроме того, под запретом мыть голову — смоешь всю удачу.
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Приметы на 24 сентябряЕсли 24 сентября идёт дождь, то осень будет дождливой. Это связано с тем, что дождь в этот день считается символом очищения и обновления.
Если листья с деревьев опадают медленно, то зима будет мягкой. Медленный листопад символизирует спокойную и мягкую зиму.
Если на Федорин день стоит туман, то день будет солнечным.
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Алина Юрчак