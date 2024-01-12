В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал машину таможенников

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В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал служебную машину таможенников, пока его везли на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Автомобиль позже нашли по камерам в районе Бескудниковского проезда, а затем задержали и беглого правонарушителя. Сейчас правоохранители уже везут его в отдел полиции.
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