В Томске задержали учителя по подозрению в домогательствах к пятикласснику

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Преподавателя физической культуры из Томска задержали по подозрению в домогательствах к пятикласснику, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В результате, 56-летний учитель был задержан. На него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
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