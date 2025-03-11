Четверть россиян намерены оформить самозапрет на кредиты

Задержанной блогерше Александре Митрошиной грозит до семи лет колонии, хоть она и полностью погасила недоимку после уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом заявил профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, девушке может помочь только полное сотрудничество со следствием и помощь в поимке сообщников.