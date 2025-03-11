Четверть россиян намерены оформить самозапрет на кредиты

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Четверть опрошенных россиян намерены оформить самозапрет на кредиты в ближайшее время. К соотвествующим выводам пришло исследование «Финансы Mail». При этом, как отмечается, практически половина респондентов (42%) уже активировали функцию запрета на оформление кредитов.
«Позитивно нововведение оценивают подавляющее большинство россиян — 80% участников опроса заявили, что эта мера поможет борьбе с мошенниками. Еще 9,5% респондентов отметили, что самозапрет снизит риск чрезмерного роста долговой нагрузки. 4% считают, что самозапрет помешает взять кредит в случае острой необходимости», — пишет «Газета.Ru», изучившая итоги исследования.Вместе с тем появились сообщения, что некоторые граждане стали оформлять самозапрет, а после брать в этот же день кредит, чтобы затем отказываться от возвращения долга под предлогом этого самого самозапрета. В беседе с RT адвокат Мария Ярмуш указала, что такие махинации являются мошенничеством и уголовно наказуемы. Подобных предприимчивых россиян, по ее мнению, признают виновными, так как «здесь налицо будет состав преступления».
«Наказание может варьироваться от штрафа 120 тыс. рублей, могут быть обязательные работы. Но если суд сочтет, что наказание должно быть связано с лишением свободы, то там до двух лет лишения свободы», — предупредила юрист.Читайте также:
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Данил Пономарев