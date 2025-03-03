Жители Подмосковья могут оформить самозапрет на кредиты в цифровых зонах МФЦ

Фото: пресс-служба Мингосуправления Московской области
Закон, позволяющий гражданам запретить банкам и организациям выдавать кредиты на свой имя, вступил в силу 1 марта. Оформить самозапрет можно через портал «Госуслуги», подать соответствующее заявление жители Московской области могут в цифровых зонах МФЦ, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Московской области, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.В министерстве отметили, что самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты. Снять самозапрет можно в любой момент, но для этого нужна будет усиленная квалифицированная электронная подпись.
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