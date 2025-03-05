Опрос: 60% россиян намерены оформить самозапрет на кредиты

Борьба с мошенниками в России напоминает игру в кошки-мышки, потому что как только государство прикрывает аферистам одну лазейку, те сразу же находят другую. Об этом заявил специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев. Однако, по его мнению, принимаемые против мошенников эффективны, так как без них количество звонков от злоумышленников было бы намного больше.