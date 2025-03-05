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Опрос: 60% россиян намерены оформить самозапрет на кредиты

Фото: iStock/alexialex

Фото: iStock/alexialex

Более половины россиян — 60% — намерены оформить самозапрет на кредиты, возможность заключения которого появилась с 1 марта 2025 года. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-платформы Webbankir. Треть из них, как отмечается, сделают это однозначно, еще две трети допускают такой вариант.
«Объясняя свое поведение, около половины респондентов (48,8%) уверены, что самозапрет поможет уберечь людей от аферистов, и количество мошенничеств «в разы уменьшится. 37,8% настроены более скептически. По их мнению, количество мошенничеств «сократится незначительно», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты опроса.
Вместе с тем исследование маркетплейса «Выберу.ру» установило, что 40% россиян считают функцию самозапрета на кредиты эффективной, а каждый десятый опрошенный хочет подключить ему своему пожилому родственнику. Как отмечают «Известия», ознакомившиеся с итогами опроса, еще 15% респондентов заявили, что для борьбы с злоумышленниками нужны более серьезные меры. В то же время 13% респондентов считают нововведение излишним.
«Наиболее распространенная причина для активации запрета — боязнь мошенничества и оформления кредита без ведома владельца (49%). Также 27% опрошенных рассматривают его как способ защититься от соблазна необдуманных займов, а 13% будут использовать функцию для контроля семейного бюджета», — говорится в материале.
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#жители
#меры
Мишустин: Запад не смог оставить российских женщин без цветов
05 марта 2025, 15:35

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Западные санкции не смогли лишить женщин России цветов. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудниками тепличного комплекса «Подосинки».
По словам главы российского правительства, ситуация была непростая, так как санкции в той или иной степени влияли на все отрасли экономики, включая цветоводство, передаёт ТАСС.

«Сначала всех это немножко повергло в шок», — отметил Мишустин.

Однако при этом у цветоводов появилась возможность нарастить своё собственное производство, подчеркнул глава кабинета министров, и они вполне этим воспользовались, как и представители многих других сфер, развивая импортозамещение.

Ранее премьер-министр пообещал поддержать российских цветоводов с помощью продления программы льготного кредитования. Объем рынка потребления в отрасли цветоводства в России составляет 1,8 миллиарда роз в год.

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#импортозамещение
#мишустин
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«Морда темного цвета»: Зюганов назвал главную угрозу человечеству
Лидер КПРФ Зюганов: ИИ будет главной угрозой человечеству в ближайшие годы
05 марта 2025, 15:23

Геннадий Зюганов (фото: kremlin.ru)

Искусственный интеллект будет главной угрозой человечеству в ближайшие годы, так как если люди не урегулируют эту сферу, то столкнуться с множеством провокаций. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru.
Глава фракции напомнил о разговоре американского миллиардера Илона Маска и журналиста Такера Карлсона. Предприниматель тогда рассказал, что демократы перед президентскими выборами использовали модели афроамериканцев и латиносов для обучения искусственного интеллекта.
«И искусственному интеллекту задают вопрос: «Кто основал Америку?» Вдруг появляются на экране отцы-основатели, но все темного цвета. <...> Задают вопрос: «Как выглядели эсэсовцы гитлеровского рейха, которые напали на СССР?» Тоже появилась морда темного цвета, но тоже в эсэсовской форме», — посетовал Зюганов.
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В Москве ждут резкого потепления до +12
Синоптик Ильин: в выходные в Москве может произойти резкое потепление до +12
05 марта 2025, 15:15

Фото: iStock/yulenochekk

В предстоящие выходные в Москве ожидается резкое потепление вплоть до +12 градусов. Об этом сообщил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, последние морозы в столице будут ночью с 7 на 8 марта.
«На неделе будет постепенное потепление. Всплеск тепла ожидается в период с 8 по 11 марта. Дневная температура достигнет показателей 10... 12 °С. <…> Если ночью не ездить, резину можно менять. Кто днем только эксплуатирует автомобиль — можно уже менять. Ждать нечего», — поделился синоптик в беседе с RT.
В то же время в Кемеровской области потепление будет происходить не столь гладко. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе ожидаются температурные качели от -25 градусов ночью до 8 градусов днем. Региональные энергетики предупредили местных, что температуру отопления менять не будут, так как столь скачкообразная амплитуда отразится на оборудовании.
«Сегодня температура теплоносителя, который уходит от электростанций СГК, в среднем находится в пределах 88-89°C, плюс/минус в зависимости от протяженности основных тепломагистралей. Примерно на таком уровне будет поддерживаться и в ближайшее время», — приводят в издании сообщение местной генерирующей компании.
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МВД: Мошенники орудуют под видом «Почты России»
В МВД рассказали о новом способе мошенничества под видом сбоев «Почты России»
05 марта 2025, 15:14

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники начали активно использовать некий телеграм-бот от имени «Почты России». Они обещают пользователям найти потерянную посылку, на самом деле воруя их деньги.
Об этом сообщает управление управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.

Человек сначала получает телефонный звонок якобы от «Почты России», ему сообщают о поступлении посылки или заказного письма и предлагают зайти в чат-бот в Telegram, сообщает ведомство. Задача бота — заполучить доступ к аккаунту пользователя. Данные, которые пользователь внесет для авторизации в чат-бот, затем будут использованы мошенниками в преступной схеме.

Правоохранители рекомендуют перепроверять все входящие сообщения, поступающие даже по официальным каналам.

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Киберэксперт раскрыл, почему в России не удается победить мошенников
Киберэскперт Дандамаев: борьба с мошенниками в РФ напоминает игру в кошки-мышки
05 марта 2025, 15:10

Фото: istockphoto/artoleshko

Борьба с мошенниками в России напоминает игру в кошки-мышки, потому что как только государство прикрывает аферистам одну лазейку, те сразу же находят другую. Об этом заявил специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев. Однако, по его мнению, принимаемые против мошенников эффективны, так как без них количество звонков от злоумышленников было бы намного больше.
«Есть некоторые меры, которые не сильно очевидны, но они вводятся, и телекоммуникационные компании получают информацию об актуальности звонков. В итоге в большинстве случаев россияне просто не получают звонки от мошенников», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.
Тем временем стало известно, что мошенники изобрели новую схему обмана, в этот раз связанную со слухами о возвращении западных брендов на российский рынок. Как сообщает «Петербургский дневник», аферисты звонят людям с предложением восстановить их бонусные карты через SMS-сообщения. Они убеждают жертв, что таким образом те смогут получить больше скидок и привилегий.
«На самом деле их цель – получить доступ к личной информации граждан, чтобы затем украсть деньги или оформить кредиты на их имя. Эксперты в области информационной безопасности настоятельно рекомендуют не поддаваться на такие уловки и проявлять особую осторожность при получении подозрительных сообщений с предложениями», — пишет издание.
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