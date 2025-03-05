Опрос: 60% россиян намерены оформить самозапрет на кредиты

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Более половины россиян — 60% — намерены оформить самозапрет на кредиты, возможность заключения которого появилась с 1 марта 2025 года. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-платформы Webbankir. Треть из них, как отмечается, сделают это однозначно, еще две трети допускают такой вариант.
«Объясняя свое поведение, около половины респондентов (48,8%) уверены, что самозапрет поможет уберечь людей от аферистов, и количество мошенничеств «в разы уменьшится. 37,8% настроены более скептически. По их мнению, количество мошенничеств «сократится незначительно», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты опроса.Вместе с тем исследование маркетплейса «Выберу.ру» установило, что 40% россиян считают функцию самозапрета на кредиты эффективной, а каждый десятый опрошенный хочет подключить ему своему пожилому родственнику. Как отмечают «Известия», ознакомившиеся с итогами опроса, еще 15% респондентов заявили, что для борьбы с злоумышленниками нужны более серьезные меры. В то же время 13% респондентов считают нововведение излишним.
«Наиболее распространенная причина для активации запрета — боязнь мошенничества и оформления кредита без ведома владельца (49%). Также 27% опрошенных рассматривают его как способ защититься от соблазна необдуманных займов, а 13% будут использовать функцию для контроля семейного бюджета», — говорится в материале.Читайте также:
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