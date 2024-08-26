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Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт с частичной модернизацией. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции в своем телеграм-канале. Особенно отмечается, что эта процедура — плановая и ежегодная, которую проводят на всех энергоблоках АЭС в России.
«Это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», — указано в публикации АЭС.Отмечается, что сейчас на Курской атомной станции работает только третий энергоблок, первый и второй — остановлены навсегда и находятся «в режиме эксплуатации без генерации» из-за вышедшего срока работы.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — также добавили в пресс-службе станции.Читайте также:
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