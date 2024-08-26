Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт с частичной модернизацией. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции в своем телеграм-канале. Особенно отмечается, что эта процедура — плановая и ежегодная, которую проводят на всех энергоблоках АЭС в России.