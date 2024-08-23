Появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском

Фото: istock/Azovsky
Боевики Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Сообщается, что БПЛА был сбит вблизи Курчатовской АЭС, а обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина предприняла попытку удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено об этом инциденте.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина предприняла попытку удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено об этом инциденте.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова