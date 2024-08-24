Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС

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Курские власти ограничили активность в акватории и на берегу Курчатовского водохранилища. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов вечером 24 августа.
Решение об ограничениях в зоне Курчатовского водохранилища принял оперативный штаб в рамках режима КТО.
Одновременно в прибрежной зоне пруда-охладителя временно закрыли развлекательные заведения и запретили массовые мероприятия.
Курское водохранилище в пойме реки Сейм используется для охлаждения реакторов атомной электростанции. Ранее ВСУ уже пытались атаковать Курскую АЭС, также сообщалось планах украинского режима по захвату атомной станции.
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«Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств», – сообщил губернатор.
Одновременно в прибрежной зоне пруда-охладителя временно закрыли развлекательные заведения и запретили массовые мероприятия.
Курское водохранилище в пойме реки Сейм используется для охлаждения реакторов атомной электростанции. Ранее ВСУ уже пытались атаковать Курскую АЭС, также сообщалось планах украинского режима по захвату атомной станции.
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Лия Мурадьян