В МИД прокомментировали попытку Киева атаковать Курскую АЭС

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обмен заключенными между Российской Федерацией и странами НАТО, который состоялся недавно, в том числе США, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы.