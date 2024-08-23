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В МИД прокомментировали попытку Киева атаковать Курскую АЭС

Захарова: Попытка Киева атаковать Курскую АЭС стала актом ядерного терроризма
23 августа 2024, 10:46
Фото: istockphoto/Nordroden

Фото: istockphoto/Nordroden

Попытка Киева ударить по Курской АЭС стала актом ядерного терроризма, заявила в разговоре с ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Акт ядерного терроризма со стороны киевского режима требует незамедлительной реакции МАГАТЭ», — прокомментировала собеседница.
Ранее сообщалось, что ночью, 22 августа, боевики ВСУ попытались ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС, однако вражескую технику сбили. Позже беспилотник обнаружили неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива.



Накануне украинские боевики ударили по парому в порту «Кавказ» на Кубани. Железнодорожный паром перевозил 30 цистерн с топливом. В результате атаки противника он загорелся, а позже затонул.

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Кеннеди вышел из президентской гонке в Аризоне
23 августа 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Bet_Noire

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально отозвал свою кандидатуру на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщила газета New York Times, ссылаясь на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера.
Как ожидается, в пятницу Кеннеди-младший обратится к нации и объявит о своём решении не участвовать в выборах в пользу Дональда Трампа.

«Роберт Кеннеди-младший подал документы об отказе от участия в президентской гонке в Аризоне», — говорится в сообщении.

По информации газеты, Такер сообщил, что Кеннеди собрал более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. Ранее ему нужно было набрать лишь около 42 тысяч голосов.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. От Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать действующий вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

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В Британии высказались о хвастовстве Украины своими действиями в Мали
Times: хвастовство после налёта на «Вагнер» в Мали стало поражением Киева
23 августа 2024, 10:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина потерпела «символическое поражение», после того как похвасталась причастностью к налету боевиков на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом сообщает британская газета Times.
Согласно информации издания, после «хвастливых заявлений» на Киев ополчились власти некоторых африканских государств. Во вторник, 20 августа, главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН, где прозвучал призыв принять меры против Украины из-за поддержки Киевом террористических действий в Африке.

Напомним, в ночь на 28 июля стало известно, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировке «Координация движений Азавада». В тот момент группа «Вагнера» понесла значительные потери, еще несколько человек попали в плен.

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На Западе заявили, что прямая война между НАТО и Россией становится все ближе
Политолог Дизен: прямая война между НАТО и Россией становится все ближе
23 августа 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Arseniy45

Политолог Гленн Дизен заявил, что прямая война между НАТО и Российской Федерацией становится все ближе. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией», — написал он в соцсети Х.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.

До этого американский разведчик Скотт Риттер назвал условия начала полномасштабной войны НАТО и России. По его словам, Владимир Зеленский исходит из того, что альянс может разместить в Польше ракеты Patriot, которые способны сбивать боеголовки РФ, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. Однако глава киевского режима не понимает, что это акт войны.

С начала СВО западные союзники активно поставляют вооружение Киеву. Однако ранее они подчеркивали, что это оружие предназначено исключительно для использования на поле боя и не должно применяться для атак на территорию России.

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Трамп напугал другие страны пошлинами за одно их решение
Bloomberg: Трамп пригрозил отказывающимся принимать мигрантов странам пошлинами
23 августа 2024, 10:13

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Высокими пошлинами отказывающимся принимать мигрантов государствам пригрозил кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg.
«Страны примут их обратно. Если они этого не сделают, мы не будем торговать с этими странами и будем взимать с них высокие пошлины», — сказал республиканец.
Трамп заключил, что в случае его победы в предвыборной гонке, миграционная и торговая политика могут быть тесно связаны.

До этого Трамп говорил, что, если он победит на выборах, то намеревается начать в стране самую крупную за всю американскую историю депортацию мигрантов.

По мнению политика, мигранты, которые разговаривают на неизвестных в США языках, уничтожают страну и американцев.

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#новости
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Медведев: Запрет УПЦ на Украине проявление «полноценного сатанизма»
23 августа 2024, 09:57

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал полноценным сатанизмом запрет Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, который активно поддерживает «цивилизованный Запад» в целях нанесения максимального ущерба России и её гражданам. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
«Ситуация с запретом УПЦ негативно скажется на Украине. Она будет разрушена, как Содом и Гоморра — города в Библии, разрушенные за блудные грехи. Однако истинная православная церковь (имея в виду УПЦ) «в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности на территории страны УПЦ. 265 парламентариев поддержали законопроект, который накладывает ограничения на работу организаций, связанных с РПЦ.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала это грубым нарушением прав человека.

Ранее Русская православная церковь призвала международные организации остановить притеснение верующих на Украине.

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Посол Антонов анонсировал встречу с представителями госдепартамента США
Посол РФ Антонов встретится в пятницу с представителями Госдепа США
23 августа 2024, 09:26

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу, 23 августа, встретится с представителями Госдепартамента США. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат отметил, что недавно также состоялась встреча с коллегами из Белого дома. По словам посла, контакты с американской стороной носят эпизодический характер, а очные встречи с сотрудниками посольства бойкотируются.

Антонов пояснил, что если встречи происходят, то в большинстве своем для того, чтобы политики Соединенных Штатов смогли вручить Москве очередной демарш и отчитаться об этом перед своими властями.

Ранее Антонов сообщил, что обмен заключенными между Россией и странами Североатлантического альянса, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«‎Дарить миллиарды»: В Германии предложили радикальный план по Украине
Депутат бундестага Дагделен: Германия должна прекратить помогать Украине
23 августа 2024, 09:18

Фото: istock/alzay

Депутат бундестага от партии «‎Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявил, что Германия должна прекратить спонсировать Украину. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее газета FAS со ссылкой на письмо главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок писала, что Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют.

По словам депутата, «необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды». Он отметил, что правительство должно начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем, а не отправлять Киеву оружие и деньги.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО
Антонов назвал обмен заключенными между Россией и НАТО изолированным эпизодом
23 августа 2024, 08:35

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обмен заключенными между Российской Федерацией и странами НАТО, который состоялся недавно, в том числе США, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы.
1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

По его словам, Вашингтон продолжает ультимативно требовать от России «изменить поведение» в угоду своим эгоистическим установкам.

Ранее российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали подробности о своем аресте. По словам Анны, решение об их аресте приняли не только спецслужбы, но и политическое руководство страны. Супруги добавили, что не сомневались в том, что на родине делается все возможное, чтобы вернуть семью в Россию в полном составе.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ.

Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой поездки на Украину
23 августа 2024, 01:57

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой своей поездки на Украину. Об этом она сообщила на общенациональном съезде демократов в Чикаго. Политик отметила, что ее украинский визит был смертельно опасным.
«Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным», — пояснила Пелоси.
Однако вместе с тем она не стала говорить о дальнейших действиях администрации США касательно Украины. Пелоси ушла от вопроса, заявив, что не может высказывать о планах президента Байдена или кандидата на его место Камалы Харрис.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее.
«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — подчеркнул Антонов.
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