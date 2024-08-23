В МИД прокомментировали попытку Киева атаковать Курскую АЭС

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Попытка Киева ударить по Курской АЭС стала актом ядерного терроризма, заявила в разговоре с ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Акт ядерного терроризма со стороны киевского режима требует незамедлительной реакции МАГАТЭ», — прокомментировала собеседница.Ранее сообщалось, что ночью, 22 августа, боевики ВСУ попытались ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС, однако вражескую технику сбили. Позже беспилотник обнаружили неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива.
Накануне украинские боевики ударили по парому в порту «Кавказ» на Кубани. Железнодорожный паром перевозил 30 цистерн с топливом. В результате атаки противника он загорелся, а позже затонул.
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Никита Кротов