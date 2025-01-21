Четвёртый детсад в балашихинском ЖК «Новоград Павлино» построен почти на треть

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство детского сада, рассчитанного на 205 воспитанников, ведётся на территории жилого комплекса «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха, в настоящее время готовность объекта составляет около 30%, сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте возводят несущие конструкции надземной части здания», — отмечается в сообщении.Площадь детского сада составит 3,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены помещения для групп с игровыми и спальнями, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, столовая и медпункт.
Объект планируют достроить в третьем квартале 2026 года. Он станет четвёртым детским садом, открытым на территории ЖК «Новоград Павлино».
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Лев Каштанов