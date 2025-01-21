В Подмосковье запустили проект «Цифровой бригадир» для контроля за стройками

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Пилотный проект «Цифровой бригадир» для контроля за ходом строительства, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта, запустили в Московской области, он стал частью автоматизированной информационной системы «Мониторинг бюджетного строительства», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Цифровой бригадир» позволяет контролировать ход выполнения работ и получать актуальную информацию о количестве работников на стройке. Кроме того, система сравнивает плановое и реальное число строителей, что помогает повысить эффективность управления проектом», — рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Она добавила, что проект «Цифровой бригадир» уже запущен на строительстве важного соцобъекта — многопрофильной клиники в Балашихе.
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