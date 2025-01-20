В Королёве в эксплуатацию ввели ЖК «Дом-Мегалит в Королёве»

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В Королёве был введён в эксплуатацию многоквартирный жилой комплекс «Дом-Мегалит в Королёве». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение компании «Мегалит».
Новый дом, общая площадь которого превышает 22 тысячи квадратных метров, предлагает 365 квартир с различными планировками. Для детей и взрослых предусмотрены игровые и зоны отдыха. Территория вокруг дома благоустроена.
Комплекс состоит из пяти секций высотой от 17 до 19 этажей, объединённых стилобатом. Жилые помещения начинаются с пятого этажа, на первых трёх находятся многофункциональный торгово-развлекательный центр, на четвёртом — офисы. Под зданием расположен подземный паркинг на 195 машино-мест.
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Дайана Хусинова