Четвёртый энергоблок ЗАЭС приостановит выработку теплоэнергии

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Четвёртый энергоблок Запорожской АЭС переведут в режим «холодного останова». Об этом сообщила пресс-служба станции.
Отмечается, что решение было принято в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар. Перевод энергоблока в состояние «холодный останов» означает, что реакторная установка больше не будет вырабатывать тепловую энергию.
В настоящее время специалисты станции, по распоряжению главного инженера ЗАЭС, начали работать над расхолаживанием энергоблока.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные нанесли удары по подразделениям украинской армии, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.
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В настоящее время специалисты станции, по распоряжению главного инженера ЗАЭС, начали работать над расхолаживанием энергоблока.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные нанесли удары по подразделениям украинской армии, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.
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Анастасия Чинкова