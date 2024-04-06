Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев опроверг информацию о том, что Россия планирует атаковать Казахстан.

В аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ и приписываемом генерал-лейтенанту Гурулеву, утверждалось, что казахстанцы беспокоятся о возможной угрозе после событий на Украине.



Однако сам депутат опроверг эту запись, называя её фейком и выражая недовольство попыткой использовать его имя для раскачивания обстановки.



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