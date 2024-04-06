Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС

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Отчаяние побуждает Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Таким образом он надеется вызвать мировой резонанс, вернуть утрачиваемое внимание Запада и выпросить очередную порцию финансовой и военной помощи.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Накануне, 5 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила, что боевые БПЛА ВСУ атаковали объект в районе грузового порта и кислородно-азотной станции.
Он уверен, что украинский президент отдаёт приказы об атаках ЗАЭС для того, чтобы с помощью ядерного терроризма привлечь внимание общественности на Западе, снова попасть в повестку и с помощью этого выклянчить очередные деньги. Рогов призвал мировое сообщество повлиять на Зеленского и не позволить «ядерному террористу пройти точку невозврата».
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«У Зеленского истерика, он в отчаянии из-за того, что на фронте всё посыпалось. Ему нужны хот какие-то «перемоги» и актуализация происходящего», — считает Рогов.
Он уверен, что украинский президент отдаёт приказы об атаках ЗАЭС для того, чтобы с помощью ядерного терроризма привлечь внимание общественности на Западе, снова попасть в повестку и с помощью этого выклянчить очередные деньги. Рогов призвал мировое сообщество повлиять на Зеленского и не позволить «ядерному террористу пройти точку невозврата».
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Александр Бойцов