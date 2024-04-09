Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Боррель призвал прекратить атаки дронов на Запорожскую АЭС

Боррель призвал прекратить атаки дронов на Запорожскую АЭС

09 апреля 2024, 17:58
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил недавние атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети Х.


Он написал, что такие действия увеличивают риск опасного ядерного инцидента, после чего призвал командование ВСУ прекратить предпринимать попытки атаки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских войск на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что это очень опасная провокация, которая может привести к негативным последствиям. При этом киевские власти, игнорируя этот момент, продолжают свою «террористическую активность».

Читайте также:

Специалисты ЗАЭС указали на подготовку провокации со стороны ВСУ

Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС

«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС
#запорожская аэс
#атака
#всу
#украина
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польский наёмник рассказал, что жители Украины ждут прихода бойцов РФ даже под обстрелами
Польский наёмник: на Украине ждут прихода ВС России даже под обстрелами
09 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польский наемник Михал Липски, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал, что на Украине есть люди, которые остаются в своих домах под обстрелом и ждут, когда их освободит армия России. Об этом офицер сообщил в интервью изданию Defence24.
«В Соледаре была семья: бабушка, сын, жена и двое детей. Дочь получила ранения, ее забрали медики, но отец не разрешил ее доставить в больницу. Ее лечили на месте и продолжали там ждать освобождения», — рассказал Липски.

Он также рассказал историю, как в июле 2022 года его подразделение заехало в Артёмовск (Бахмут – украинское название). Он ехал первым в колонне с флагами Польши и Украины. Тогда местные жители начали хлопать в ладоши, однако опустили руки, когда заехал второй БМП с украинским флагом. Оказалось, что люди издалека спутали польский флаг с российским.

Читайте также:

Наемник США Джеки: ВС России главенствуют на поле боя в зоне СВО

Американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ

«Никто не будет тебя искать»: французский наемник в ужасе от происходящего в ВСУ
#семья
#флаг
#жители
#отец
#медики
#люди
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о размещении элитных отрядов НАТО на Украине
«Царьград»: элитные отряды НАТО разместятся во Львове и Киеве
09 апреля 2024, 17:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Элитные отряды войск НАТО по прибытии на Украину будут размещены во Львове и, возможно, в Киеве.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны-члены Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. При этом её создание не означает вступление НАТО в прямой конфликт с Россией.

Однако с этим не согласился обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. Он заявил, что Западу не удастся обхитрить Россию, поэтому отправка войск на Украину означает вступление НАТО в прямое противостояние с РФ.

Также сообщается, что западные политики согласились разработать решение, которое позволит избежать катастрофы в зоне СВО. Для этого НАТО намерена направить на Украину ещё несколько небольших элитных группировок и вспомогательный персонал.

Уточняется, что отправленные войска не планируют участвовать в боевых действиях. Они будут заниматься обслуживанием военной техники и её ремонтом. В настоящее время известно о намерении разместить эти войска во Львове и Киеве.

Читайте также:

Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией

Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России

В НАТО высказались о войне с Россией
#нато
#военные
#украина
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалисты ЗАЭС указали на подготовку провокации со стороны ВСУ
ЗАЭС: участившиеся атаки ВСУ могут указывать на подготовку провокации
09 апреля 2024, 17:32

Фото: iStock/Olena_Z

Украина готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС, на что указывают участившиеся удары ВСУ по территории станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала «Россия 24».
Она подчеркнула, что ни одна станция мира не рассчитана на такое воздействие оружием со стороны вооружённых сил. А участившиеся атаки могут указывать на подготовку провокации со стороны киевских властей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина хочет взорвать Запорожскую АЭС и возложить ответственность за это на Россию. Этому, по его словам, не помешает даже тот факт, что при взрыве половину Украины «накроет радиацией», поскольку украинские власти уже продумали пути побега, а народ их не интересует.

Читайте также:

Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС

«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС

Песков высказался об украинском обстреле ЗАЭС
#запорожская аэс
#всу
#станция
#украина
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СВР: в США вербуют членов наркокартелей для отправки на Украину
09 апреля 2024, 17:08

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. Об этом ТАСС сообщили в СВР.
Отмечается, что группу из нескольких сотен завербованных в американских тюрьмах мексиканцев и колумбийцев планируется отправить на линию боевого соприкосновения уже этим летом. По данным источника, Вашингтон в случае успешного осуществления данного проекта с заключенными расширит набор преступников для отправки в украинскую армию из других государств.

Если заключенный дает свое согласие на такую «командировку», то ему обещается полная амнистия в расчете на то, что он никогда не вернется назад.

Читайте также:

Россия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявило посольство

12-летнего мальчика насквозь прошило осколками при обстреле ВСУ посёлка Климово

Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции
#страны
#посол
#амнистия
#нато
#всу
#посольство
#сша
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Падёт как государство»: Британии придётся отправить войска на Украину вслед за Францией
Express: Британия будет вынуждена отправить войска на Украину вслед за Францией
09 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания будет вынуждена отправить войска на Украину, в случае подобного шага со стороны Франции. Это необходимо, чтобы не потерять свои и так ослабевающие позиции на мировой арене.
Если президент Франции Эммануэль Макрон отдаст приказ своей армии отправиться на Украину, то у властей Великобритании не останется другого выбора, кроме как сделать тоже самое. На это указал британский полковник в отставке Глен Грант, слова которого приводит Daily Express.

Он подчеркнул, что у Великобритании нет возможности для производства большого количества вооружения, поэтому страна стремительно теряет позиции на мировой арене. А в случае отказа отправить свои войска на Украину, она рискует вовсе «пасть как государство».

Читайте также:

В Британии заявили, что ВКС РФ полностью контролируют небо над Украиной

Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией

Все запасы по ЗРК Patriot исчерпаны, сообщили в МИД Германии
#великобритания
#франция
#военные
#всу
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ двумя авиабомбами взорвали Харьковский авиаремонтный завод по производству БПЛА
Подполье: ВС РФ поразили Харьковский авиаремонтный завод по производству БПЛА
09 апреля 2024, 16:35

Фото: iStock/maki_shmaki

ВКС России выпустили две авиационные бомбы «ФАБ» по Харьковскому авиаремонтному заводу, где производили и хранили беспилотники для ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Харьковской области.
«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного завода», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он уточнил, что на поражённом заводе производили беспилотники для ВСУ. Хранили их в подземных складских помещениях.

Лебедев добавил, что в Харьковской области есть достаточно много потенциальных целей для ВС РФ.

Читайте также:

Украинское подполье сообщило об уничтожении системы ПВО в Харькове

Подполье сообщило о российском ударе по РОВД в Харькове

Подполье: в Херсонской области уничтожены гаубица и пункт управления БПЛА ВСУ
#бпла
#новости
#всу
#вс рф
#пво
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ добивают дронами танки ВСУ на авдеевском направлении – видео
Опубликовано видео, как операторы дронов добивают танки ВСУ в районе Авдеевки
09 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы российской армии добивают украинские танки на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов. Видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».


«Дроны-камикадзе уничтожают обездвиженную технику украинских боевиков, чтобы она окончательно "замолчала"», — говорится в публикации.

Ранее гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, как российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен целую роту ВСУ. По его словам, массовое применение FPV-дронов вызвало дестабилизацию в рядах украинской армии и заставило сразу 60 военнослужащих сдаться в плен ВС РФ.


Читайте также:

Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО

ВС РФ ударили по ж/д составу с подкреплением ВСУ у Константиновки

РВ: ВС РФ практически освободили село Первомайское под Авдеевкой




#склад
#предприятия
#новости
#всу
#вс рф
#заэс
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ предрекли прорыв фронта из-за ошибок военного руководства
Geopolitika: ВСУ грозит прорыв фронта из-за просчётов руководства
09 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинской армии предрекли прорыв фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.
Так, журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указывают на значительные просчёты военного руководства. Всё это на фоне постоянных мощных ударов ВС РФ и взятия новых стратегических позиций создаёт реальную угрозу прорыва обороны.

Кроме того, по словам Метера, к потере Авдеевки привело использование ВС РФ модернизированных и оснащённых навигационной системой авиабомб, которые ВСУ не могут сбить.

Также обозреватель указал на трудности для украинской армии в районе города Часов Яр. Он усомнился в возможности Украины удержать его под своим контролем в случае, если ВС РФ начнут применять авиабомбы.

Читайте также:

Армия России заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС РФ ударили по ж/д составу с подкреплением ВСУ у Константиновки

«Так будет лучше»: В США объяснили, как потеря территорий поможет Украине
#всу
#вс рф
#спецоперация
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
12-летнего мальчика насквозь прошило осколками при обстреле ВСУ посёлка Климово
09 апреля 2024, 15:42

Фото: iStock/eranicle

Двенадцатилетнего мальчика прошило насквозь осколками при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мальчик погиб на месте. По информации источника, ещё одна женщина скончалась и три человека пострадали.

Согласно предварительным данным, противник ведет огонь из РСЗО. Местные жители насчитали более 5 прилётов по центру посёлка.

Сообщается, что под обстрел также попали село Поповка и Грайворонский район в Белгородской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске

Рогов: УГИЛ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

ВКС РФ уничтожили ДРГ Украины на Харьковском направлении
#село
#жители
#мальчик
#обстрел
#рф
#смерть
#всу
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф