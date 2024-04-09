Боррель призвал прекратить атаки дронов на Запорожскую АЭС

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил недавние атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети Х.
Он написал, что такие действия увеличивают риск опасного ядерного инцидента, после чего призвал командование ВСУ прекратить предпринимать попытки атаки.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских войск на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что это очень опасная провокация, которая может привести к негативным последствиям. При этом киевские власти, игнорируя этот момент, продолжают свою «террористическую активность».
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