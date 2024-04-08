«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС

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За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий.
«Защита Запорожской АЭС заключается в трех действиях: система ПВО, РЭБа и контрбатарейной борьбы. Они наиболее эффективны. РЭБ отклоняет летящие снаряды РСЗО или дроны-камикадзе со взрывчаткой, ПВО взрывает их, а контрбатарейная борьба накрывает позиции с которых наносятся удары по атомной станции. близость противника не дает возможности обеспечивать безопасность на 100%. Если говорить о максимальных рисках, то они маловероятны. В ситуации, когда энергоблоки находятся в состоянии холодного автонома, то никаких возможностей у противника добиться максимального разрушительного эффекта нет», — отметил Рогов.
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По его словам, именно из-за обстрелов ЗАЭС прекратила генерировать энергию.
«Это решение было принято из-за того, что если удар пришелся бы на реактор, который находится в состоянии генерации и производства электроэнергии, последствия могли бы быть необратимыми и страшными на многие тысячи километров», — пояснил Рогов.
Он подчеркнул, что в нынешних случаях при попадании противника в цель, максимум может произойти заражение нескольких квадратных километров. Однако риск присутствует в том, что рядом находится Днепр, если заразить его воды, то они могут распространиться на сотни тысяч километров, вплоть до Черного моря, добавил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией».
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Затрагивая вопрос о том, почему в последнее время ВСУ активно атакуют Запорожскую АЭС, Рогов ответил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов на поле боя, что понятно не только симпатикам России, но и ее врагам.
«ВСУ меняют тактику, стратегию и переходят чисто к теоретическим методам ведения противостояния. Это не только «Крокус», но и удары по атомной станции, потому что попасть в заголовки и новостную повестку на Западе потерями боев в Работино, на Вербовом или в Харькове практически невозможно в нынешних условиях. А попасть в новость об обстреле крупнейшей и мощнейшей атомной станции в Европе естественно легче, поэтому кровавые националисты реализуют атаки в полную силу для того, чтобы стать актуальными и выпросить еще денег», — заключил Рогов.
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