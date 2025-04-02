Четвёртую очередь ЖК «Остафьево» в Новой Москве готовят к сдаче

В Новой Москве завершается строительство четвёртой очереди жилого комплекса «Остафьево». В нём проживают уже более шести тысяч семей, которые активно пользуются развитой инфраструктурой.
Передача ключей затянулась на три месяца, поскольку наблюдалась нехватка специалистов по отделке. В настоящее время проблема решена и ремонт в квартирах подходит к завершению. Новые жильцы смогут въехать в дом уже с 15 апреля.
При этом данные корпуса не станут последними – застройщик построит ещё один дом в рамках четвёртой очереди.
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«Мы провели конструктивную встречу с покупателями и детально обсудили все вопросы перед заселением жильцов. Для нас принципиально важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества „Самолета“», – рассказал руководитель проекта, слова которого приводит «360.ru».В районе действуют две школы и три детских сада. В скором времени в эксплуатацию будет введена поликлиника.
При этом данные корпуса не станут последними – застройщик построит ещё один дом в рамках четвёртой очереди.
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Анастасия Чинкова