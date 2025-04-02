Капремонт дошкольного отделения гимназии №5 в Красногорске завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Дошкольное отделение гимназии №5, расположенное на улице Циолковского в Красногорске капитально ремонтируют, в настоящее время готовность объекта достигла 50%, все работы планируется завершить к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более 1,2 тыс. квадратных метров, рабочие монтируют системы отопления и вентиляции, слаботочную систему, прокладывают кабель и устанавливают розетки, укладывают плитку. Начались также фасадные работы. Всего на объекте работают 36 человек, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.Работы ведутся и на прилегающей территории: там ведётся планировка под последующее благоустройство.
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