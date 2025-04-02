Готовность капремонта школы №2 в Серпухове достигла 50%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт проводят в здании школы №2, расположенной на улице Луначарского в Серпухове, в настоящее время готовность объекта составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в школе завершается один из важнейших этапов — ремонт крыши. Новая многослойная кровля значительно превосходит старую по своим характеристикам. В школе также уже установили энергоэффективные окна. В ближайшее время на объекте начнётся ремонт фасада», — говорится в сообщении.Общая площадь школы составляет более 8,7 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта здесь должны заменить все инженерные системы, модернизировать пожарную и охранную сигнализации, обновить фасад и кровлю, обустроить входную зону на первом этаже и благоустроить пришкольную территорию.
Все работы должны быть завершены к 1 сентября текущего года.
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Лев Каштанов