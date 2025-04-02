В Пушкине ищут подрядчика на ремонт хирургического отделения больницы

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Капитальный ремонт хирургического отделения планируют провести в Пушкинской клинической больнице имени профессора В.Н. Розанова, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать хирургическое отделение больницы, расположенное по адресу: город Пушкино, Авиационная улица, дом №35, корпус 1. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 632 миллиона 729 тысяч 620 рублей, заявки принимаются до 15 апреля.
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Лев Каштанов