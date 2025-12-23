Чичваркина* оштрафовали на 50 000 рублей за неисполнение обязанностей иноагента
Бывшего владельца сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгения Чичваркина* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Предпринимателя признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (по части 2 статьи 19.34 КоАП) и привлекли к ответственности.
«Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей», — говорится в сообщении.Соответствующее решение 23 декабря вынес Дорогомиловский районный суд. Напомним, в сентябре бизнесмена заочно арестовали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.