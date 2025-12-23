Слово «лабубу» разрешили использовать в сочинениях ЕГЭ
Российские выпускники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена, профессор Наталья Козловская в комментарии агентству ТАСС.
По её словам, правила экзамена запрещают употреблять только те иностранные слова, у которых есть общеупотребительные аналоги в русском языке. У слова «лабубу» таких аналогов нет, поэтому его использование не нарушает требований к сочинению.
Филолог подчеркнула, что слово не подпадает под этический критерий оценки. При этом Козловская отметила, что применить его на практике будет непросто, так как сложно придумать контекст, в котором оно выглядело бы уместно.
