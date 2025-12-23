Депутат Госдумы анонсировал жёсткие ограничения в соцсетях для россиян

23 декабря 2025, 05:24

Депутат Свинцов предложил запретить соцсети детям до 14 лет

Фото: iStock/monkeybusinessimages

С инициативой ужесточения регулирования интернет‑пространства в России выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Свою точку зрения он изложил в беседе с НСН.





Первым делом, как считает парламентарий, следует ввести возрастные ограничения для регистрации в социальных сетях. В своём обращении Свинцов подчеркнул, что таким образом усилится влияние семьи и школы на ребёнка.



Кроме того, по словам депутата, нужно ввести обязательную верификацию аккаунтов через «Госуслуги». По его мнению, такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан.



«Чтобы общество понимало, что государство его защищает и по линии кибербезопасности, и по линии цифрового контента», — заявил Свинцов.