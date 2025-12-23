Компания блогера Инстасамки «Рич Флекс» готовится к ликвидации

23 декабря 2025, 11:06

Фото: iStock/Talaj

Компания блогера и певицы Инстасамки (Дарья Еропкина — настоящее имя) готовится к ликвидации после отсутствия деятельности в течение нескольких месяцев.





По данным «Постньюс», юрлицо создавалось для выпуска и продажи продуктов питания под брендом Инстасамки. Однако компания так и не начала работать.





«В последние месяцы компания была приведена в «пустое» юридическое состояние: в реестрах обновлены сведения о среднесписочной численности сотрудников», — говорится в материале издания.