Компания блогера Инстасамки «Рич Флекс» готовится к ликвидации
Компания блогера и певицы Инстасамки (Дарья Еропкина — настоящее имя) готовится к ликвидации после отсутствия деятельности в течение нескольких месяцев.
По данным «Постньюс», юрлицо создавалось для выпуска и продажи продуктов питания под брендом Инстасамки. Однако компания так и не начала работать.
«В последние месяцы компания была приведена в «пустое» юридическое состояние: в реестрах обновлены сведения о среднесписочной численности сотрудников», — говорится в материале издания.
Отмечается, что юрлицо установило показатель на ноль, деятельность не ведет, выручки нет.
ООО «Рич Флекс» зарегистрировали в августе прошлого года. По документам компания располагается по массовому юридическому адресу, а во главе стоит директор, связанный еще с несколькими юрлицами.